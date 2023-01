Le conclusioni dei magistrati lombardi, risalenti al luglio 2022, relative alla richiesta di archiviazione di un procedimento a carico dell'Inter, rimasto poi a carico di ignoti, entrano nel fascicolo del processo sui conti della Juventus in vista dell’udienza preliminare, in programma a Torino il 27 marzo.

L’indagine – scrissero i pubblici ministeri milanesi – ha evidenziato come, nel quadro della più ampia disciplina, di primaria importanza per il management dei club, nota come fair play finanziario (con relativi vincoli e obblighi imposti alla gestione dei club di calcio), si innesti il sottoinsieme delle plusvalenze, quali componenti di reddito positive necessarie per raggiungere il ‘break even’, uno dei paletti imposti dall’UEFA”. La conclusione fu che, nel caso dell’Inter, non emersero “fattispecie di natura fraudolenta finalizzate a un’alterazione dei bilanci per gli esercizi 2017-18 e 2018-19”.