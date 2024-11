L'estate scorsa, era stato fermato dalla Ligue 1 dopo che gli furono riscontrati dei problemi cardiaci. Lasciata la Francia, Noah Fadiga, 24enne senegalese, è ripartito dal Belgio, dove indossa la maglia del Gent. Nell'ultima partita contro lo Standard Liegi, però, Fadiga ha perso brevemente coscienza e per questo poi ha svolto dei controlli approfonditi per capire la causa. Controlli che hanno evidenziato come il giocatore abbia una sviluppato tessuto cicatriziale sul muscolo cardiaco a causa della miocardite, un'infiammazione conseguente a un'infezione virale.

Fadiga è figlio di Khalilou Fadiga, ex stella della Nazionale senegalese che fu ingaggiato dall'Inter nell'estate 2002; Inter che poi dovette rinunciare al giocatore dopo che gli furono riscontrati dei problemi cardiaci. Il club belga ha chiarito prontamente che questo problema non ha nulla a che fare con la storia della sua famiglia e potrà continuare comunque a giocare: sarà sottoposto alle cure adeguate e gli sarà anche impiantato un defibrillatore a titolo precauzionale.