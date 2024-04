Prezioso riconoscimento per Ivan Zamorano, quarto marcatore di tutti i tempi della nazionale cilena con 34 gol in 69 partite, oltre a una carriera davvero di alto livello dopo aver indossato le prestigiose maglie di Inter e Real Madrid, tra le altre. È stato inserito nella Soccer Hall of Fame del Messico, l'unica al mondo ad essere riconosciuta dalla FIFA, in compagnia di celebri calciatori come David Beckham, Andrea Pirlo, Oliver Kahn, Juan Román Riquelme, Diego Simeone e José Luis Chilavert.

🟠 | Te presentamos a las 18 leyendas que conformarán la 12ª generación del Salón de la Fama del Futbol Internacional



‍‍‍‍ Agradecemos a nuestro distinguido Cómite de Honor y Cómite de Votación.



Agradecemos a los patrocinadores y colaboradores que forman parte del… pic.twitter.com/qy9eTQ5IfT — Salón de la Fama del Futbol Internacional (@famasalon) April 15, 2024