L'A.S.D. Scopigno Cup Rieti, comunica che le cerimonie di consegna dei Premi MANLIO SCOPIGNO e FELICE PULICI 2023/2024 e dei Premi giornalistici Manlio Scopigno, si svolgeranno entrambe presso il Salone d'Onore del CONI a Roma il giorno lunedì 7 ottobre 2024 alle ore 11:00. Saranno comunicati successivamente i vincitori dei Premi Speciali "Per l'immagine dell'Italia nel Mondo".



"Ringrazio ancora una volta il Presidente del CONI Giovanni Malagò per l'ospitalità concessa anche quest'anno e tutti gli ospiti di grande livello che interverranno per rendere omaggio ai premiati - dichiara il Presidente dell'ASD Scopigno Cup Fabrizio Formichetti - un evento che non sarebbe possibile senza i partner Crai e Crai Tirreno, Intesa Sanpaolo, Fondazione Varrone, Arexons, BigMat Ediltutto, Barilla, Sixtus e tutti gli altri sponsor, oltre al partner tecnico Umbro e i media partner RaiSport, Radio Radio e Rai Radio 1 Sport. Inoltre, ci tengo a ringraziare sentitamente il Parlamento Europeo , il Ministro Abodi e il Dipartimento per lo sport e i giovani, Sport e Salute, la Regione Lazio e i Comuni di Rieti, Poggio Bustone, Cittareale, L'Aquila e Napoli per l'ospitalità durante il torneo".



I vincitori del PREMIO GIORNALISTICO MANLIO SCOPIGNO 2023/2024, votati da una giuria composta da giornalisti e addetti ai lavori e presieduta da Gianni Letta:



- PREMIO ALLA CARRIERA: Jacopo Volpi (Rai)

- PREMIO ALLA STAMPA: Andrea Sorrentino (Il Messaggero), Stefano Barigelli (Gazzetta dello Sport)

- PREMIO ALLA TV: Monica Vanali (Mediaset), Simona Rolandi (Rai Sport)

- PREMIO ALLA NARRAZIONE: Federico Buffa (Sky)

- PREMIO AL COMMENTO TECNICO: Sebino Nela (Rai)

- PREMIO ALLA RADIO: Domenico Forletta (Radio Rai1 Sport)

- PREMIO ALL'UFFICIO STAMPA: Riccardo Coli (Juventus)



Per quanto riguarda i premi Scopigno e Pulici, la giuria presieduta da Dino Zoff ha assegnato i seguenti riconoscimenti:



PREMI MANLIO SCOPIGNO 2023/2024

- MIGLIOR ALLENATORE SERIE A: Simone Inzaghi (Inter)

- MIGLIOR ALLENATORE DI SERIE B: Fabio Pecchia (Parma), Cesc Fàbregas (Como)

- MANAGER OF THE YEAR: Giuseppe Marotta (Inter), Giovanni Sartori (Bologna)

- PRESIDENTE DELL'ANNO: Antonio Percassi (Atalanta)

- MIGLIOR GIOCATORE DI SERIE A: Lautaro Martinez (Inter)

- MIGLIOR GIOCATORE SERIE B: Joel Pohjanpalo (Venezia)

- MIGLIOR DIRETTORE SETTORE GIOVANILE: Roberto Samaden (Atalanta)

- MIGLIOR ALLENATORE DI SETTORE GIOVANILE: Emiliano Bigica (Sassuolo)



PREMI FELICE PULICI 2023/2024

- MIGLIOR PORTIERE DI SERIE A: Michele Di Gregorio (Monza) attualmente (Juventus)

- MIGLIOR PORTIERE SERIE B: Andrea Fulignati (Catanzaro) attualmente (Cremonese)