A margine della consegna dell'Aquila d'Oro a Buti, l'ex calciatore dell'Empoli Francesco Pratali ha speso parole importanti per Kristjan Asllani: "Sin da quando era piccolo si notavano le sue doti calcistiche palleggiava sotto ad un ombrello proprio in Piazza Garibaldi - le parole sul centrocampista albanese dell'Inter -, quella piazza che venerdì l’ha applaudito e acclamato. Può tranquillamente essere titolare nell’Inter, sta facendo il percorso che deve fare è cresciuto molto ed ha la mentalità giusta per fare una grande carriera e giocare davanti ad ottantamila spettatori”, ha concluso come riportato da Pisanews.