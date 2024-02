"Il Napoli paga la vecchia maledizione che dice che solo Inter, Juve e Milan possono aprire dei cicli vincenti? Non è possibile". È sicuro in tal senso l'ex ct della Nazionale, Cesare Prandelli che, intervistato da Il Mattino per fare un punto della situazione sulla Serie A, non ha risparmiato le critiche ai campioni d'Italia.

"Al di là dell’aspetto tecnico, quello che è stato sperperato quest’anno è un patrimonio di entusiasmo che non ha eguali in giro per il mondo. Le immagini della città tutta colorata di azzurro, le scene di festa, hanno spinto migliaia di persone a recarsi in visita al centro storico per godersi quell’atmosfera magica che solo a Napoli si è potuta respirare dopo uno scudetto. E nessuno immaginava fosse possibile cancellare tutto così velocemente. Caduta libera? A picco. E senza precedenti in questa dimensione a mia memoria. Chiudo gli occhi e ancora ho a mente la squadra di Luciano che aveva uomini che giocavano con ambizione, convinzione, generosità, passione. E mi chiedo, che fine abbia fatto. È svanito tutto in un lampo. C’è una grande occasione per rialzare la testa ed è la gara chiave di Barcellona: approdare ai quarti di Champions può tramutare questa annata in qualcosa inaspettatamente positiva. Non è facile andare a vincere lì, ma è nelle potenzialità e nelle corde di una squadra che ha dominato, con un gioco spettacolare ed equilibrato fino a 10 mesi fa".