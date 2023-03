Cesare Prandelli è l'ospite della puntata odierna di Radio Anch'io Lo Sport . All'ex ct azzurro è stata chiesta un'opinione riguardo agli alti e bassi delle formazioni italiane, alcune delle quali stanno andando molto bene in Europa ma non così in A. "E' il problema di avere molte partite in poco tempo, ce n'è poco per recuperare. La Roma , ad esempio, è un'ottima squadra ma solo i titolari sono all'altezza. Quando Mourinho fa dei cambi perde un po' la fisionomia. Però abbiamo sette squadre che possono portare a termine una stagione importante.

In pratica abbiamo già due squadre ai quarti, con Milan e Napoli. Speriamo domani per l'Inter. Siamo migliorati molto per intensità. Sulla continuità, ripeto, c'è una questione di rosa in cui non tutti sono all'altezza. Chi ha più rimpianti tra Inter e Milan? Forse il Milan perché lo scorso anno aveva dimostrato di essere molto solido, ma in un mese e mezzo ha perso tanto. Sta recuperando e mi sembra sia tornata la serenità in squadra2.