Intervistato dal sito BianconeraNews.com, Cesare Prandelli analizza l'incontro tra Juventus e Inter di domenica: "E' una gara importante soprattutto per la Juve. I bianconeri devono vincere in modo da lottare fino all'ultimo per lo scudetto. L'Inter è favorita, ma in una gara secca la squadra di Massimiliano Allegri può metterla in difficoltà. I nerazzurri hanno dimostrato di avere continuità, gioco, molte alternative interessanti. Quindi è un match fondamentale soprattutto per i padroni di casa”.