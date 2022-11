L'ex allenatore del Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino, intervistato da Olé, ha analizzato le difficoltà dell'Argentina in questi Mondiali invitando a contestualizzare bene quanto avvenuto sin qui alla squadra di Lionel Scaloni: "Ogni competizione richiede determinate cose da te. Contesti diversi, giocatori che arrivano a livelli diversi. Se pensiamo alla partita con l'Arabia Saudita, dopo il gol di Lionel Messi, quante occasioni ha avuto l'Argentina? Se quello di Lautaro Martinez, in fuorigioco di millimetri, fosse diventato il gol del 2-0, forse la partita finiva con 5, 6 o sette gol a zero con la medesima prestazione".