Fausto Pizzi, ex giocatore dell'Inter, parla ai microfoni di TMW Radio della situazione in casa nerazzurra: "Ci sono due rendimenti differenti uno in campionato e uno in coppa che non mi aspettavo e l'assenza di Romelu Lukaku non può essere un alibi, io mi aspettavo un rendimento diverso quest'anno soprattutto in campionato. Vista la carriera di Simone Inzaghi si potrebbe pensare che sia un allenatore da coppe, ma non etichetterei l'allenatore in questo modo. Il momento dell'Inter è difficoltoso, le ultime partite lo dimostrano; ora è necessario vincere le ultime due. Non si può più sbagliare".

Contro la Juventus che partita hai visto?

"L'Inter contro la Juventus ha fatto una partita di attesa, la squadra di Inzaghi doveva essere più aggressiva e determinata".