Arriva una piccola pillola dell'intervista, che uscirà domani alle 9 di mattina, rilasciata da Stefano Pioli a Radio TV Serie A. Il tema dell'anticipazione pubblicato su Instagram riguarda il coro 'Pioli is on fire' che i tifosi del Milan hanno dedicato all'allenatore del 19esimo scudetto, vinto a spese dell'Inter dopo un duello avvincente: "Deve essere una cosa legata a quel momento lì del Milan, è stato troppo bello viverlo - le parole del tecnico dell'Al Nassr -. E' sbagliato portarlo avanti, spero che 'on fire' saranno i miei giocatori del presente e del futuro. Siamo stati tutti 'on fire' in quel momento lì, dai tifosi ai giocatori fino al club. Io qua sono 'Bioli', come mi chiamano i sauditi".