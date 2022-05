Fresco campione d'Italia, Stefano Pioli si è lasciato andare ad un'intervista a tuttotondo d'emozioni ai microfoni di DAZN, dove tra le altre cose indica la partita chiave della stagione: "Ci ho ripensato, per me sono due: naturalmente il Derby e poi la gara dopo la sconfitta in Coppa Italia con l'Inter. Quindi Roma, la Lazio. Vincere così è stato vitale".

E sull'anno prossimo dichiara già senza mezzi termini:

"C'è grande emozione e grande serenità. Va affrontato con convinzione e consapevolezza: siamo una squadra forte".