Francesco Pio Esposito, uno dei protagonisti del Gran Galà AIC, parla ai microfoni di Cronache di Spogliatoio prima della cerimonia partendo con un pensiero per Edoardo Bove: "Nell'Under 21 abbiamo il nostro gruppo, Michael Kayode ci sta aggiornando per fortuna. Fortunatamente è fuori pericolo e questa è la cosa più importante".

Chivu ha detto che il grande salto lo hai fatto a livello caratteriale quando ti ha fatto capitano.

"È vero, era una partita che arrivava in un momento in cui non stavamo andando bene in campionato e mancavano Zanotti e Fontanarosa, i due fuoriquota. Il mister mi disse senza preavviso che sarei stato capitano e lì fu la svolta perché feci tripletta e da lì in poi mi lasciò la fascia. È stato un anno incredibile, lo ringrazio ancora".

Credi di essere pronto per il salto in Serie A?

"La stagione è lunga, devo dimostrare tanto. Però l'obiettivo è quello, non mi nascondo. Punto a tornare in Serie A con lo Spezia, poi il sogno per un ragazzo che ha fatto dieci anni di settore giovanile è indossare la maglia dell'Inter. Però bisogna essere realisti e sapere che l'Inter è la top in Italia e una delle big europee. Non bisogna bruciare le tappe, vedremo come gestire la cosa tutti insieme".