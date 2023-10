Lautaro Martinez, Rafael Leao e Victor Osimhen: chi sceglie Pierpaolo Marino? Intervistato da Radio 24 durante 'Tutti Convocati', l'ex dirigente di Napoli e Udinese non ha dubbi: Scelgo tutta la vita l'attaccante del Napoli, perché è il più completo dei tre e perché l'anno scorso è stato il più decisivo. Lotta Scudetto? Tengo sempre dentro la Juventus, perché ha mentalità vincente e non ha le coppe. Anche se il mio amico Massimiliano Allegri non lo dice per una questione di comunicazione. Io vedo i bianconeri come outsider rispetto a Inter, Milan e Napoli".