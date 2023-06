Dopo Edin Dzeko, anche Milan Skriniar è pronto a salutare l'Inter a costo zero. Lo slovacco sposerà il PSG, una scelta commentata a TMW dall'uomo mercato Riccardo Pecini, scopritore del difensore prima del suo arrivo alla Sampdoria: "Se me lo sarei aspettato? Onestamente no anche se conosco Luis Campos e so che gli piacciono giocatori 'seri', lui li definisce così. Però penso che se lo meriti, mi spiace però per l'Inter visto che poteva essere il capitano per dieci anni. La carriera di un giocatore dura 15 anni e il mercato è veloce".