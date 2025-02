Benjamin Pavard ha parlato a Inter Tv dopo il successo nerazzurro sulla Fiorentina. Di seguito le sue parole del difensore transalpino: "E' stato molto importante vincere stasera dopo il 3-0 per la Fiorentina a Firenze. Sono molto contento della prestazione e della vittoria, dovevamo rispondere dopo la sconfitta di giovedì. Il gol subito? Sarebbe sempre importante un clean sheet per i difensori, ma era importante la vittoria. Ci siamo rimessi in carreggiata. Juve? Tutte le partite sono importanti e proviamo a vincerle tutte".