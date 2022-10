Al centro del ciclone mediatico che le finestre di mercato creano, Fabiano Parisi è stato uno dei nomi fortemente accostati all'Inter nell'estate lasciataci alle spalle. Un accostamento che non ha trovato seguito, stroncato soprattutto dal rinnovo con il club toscano. Decisione che il terzino classe 2000 spiega a Tuttomercatoweb.com: "Ho deciso di rinnovare con l'Empoli perché dovevo migliorarmi. Empoli è una piazza importante per i giovani dove non c'è tanta pressione e se sei giovane lavori bene. So che le pressioni dei media sono alte ma cerco di dare il massimo".