A pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Bayern Monaco, sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, ai microfoni di Inter TV ha parlato Goran Pandev, ex attaccante nerazzurro e protagonista del Triplete del 2010. Le sue parole trasmettono fiducia e consapevolezza delle qualità della squadra di Inzaghi.

“In partite come queste le strategie contano fino a un certo punto - ha esordito il macedone -. Queste gare si giocano soprattutto con la testa, l'allenatore può fare poco in due giorni. L’Inter sa cosa deve fare, è una squadra consapevole della propria forza. Vincere a Monaco non è da tutti, e questo dimostra il valore del gruppo. Stasera dovrà scendere in campo con tranquillità, ma allo stesso tempo con grandissima intensità”.

L’ex numero 27 nerazzurro ha poi messo in guardia sull’approccio del Bayern: "Partiranno forte, perché devono recuperare. Ma l’Inter ha esperienza, e in gare così sbaglia raramente. Se riuscirà a ripetere la partita dell’andata, ha tutte le carte in regola per passare il turno. L’Inter gioca bene, si muove bene, e questo mette in difficoltà qualsiasi avversario. Inoltre, sente il momento della partita in cui colpire. E poi si difende in blocco, dagli attaccanti alla difesa. Questo è il suo vero punto di forza", ha concluso.