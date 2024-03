Intervistato da Radio Sportiva, l'ex calciatore dell'Inter Antonio Paganin analizza così il momento vissuto dai nerazzurri e in particolare la crescita avuta da Simone Inzaghi: "In dirigenza sanno scegliere molto bene i giocatori nonostante il momento di ristrettezze economiche. L’Inter si è evoluta nella proposta calcistica, ha compiuto un salto di qualità enorme.

Io non credevo in Inzaghi come allenatore nerazzurro e questo mio pensiero era figlio delle 12 sconfitte dello scorso anno. Inzaghi però è cresciuto, adesso gioca molto più in verticale e i suoi giocatori si interscambiano continuamente. Ad esempio Pavard contro la Juventus si è ritrovato in area di rigore e succede spesso tra i difensori. Sono giocatori imprevedibili dal primo all’ultimo minuto, è una squadra che mi piace molto a livello calcistico".