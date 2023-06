A segno pure nell'ultima giornata di campionato contro la Sampdoria, Victor Osimhen mette il sigillo su un'annata straordinaria conquistando anche il titolo di capocannoniere della Serie A: l'attaccante nigeriano è arrivato a quota 26 gol in 32 presenze, superando la concorrenza di Lautaro Martinez a quota 21 e di Boulaye Dia con 16 gol. Così l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo celebra il giocatore partenopeo: "In questa stagione Victor Osimhen ha raggiunto la sua definitiva consacrazione, conquistando il titolo di capocannoniere del campionato. Velocità, forza fisica, qualità nel gioco aereo e determinazione sono state le caratteristiche principali che hanno permesso al nigeriano di infrangere molti record, tra i quali quello di miglior marcatore africano della storia della Serie A, superando una leggenda come l’ex Pallone d’oro Geroge Weah.

Con le 26 reti messe a segno questa stagione Osimhen è ormai un Top Player assoluto, universalmente riconosciuto tra gli attaccanti più forti del mondo”.