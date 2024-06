Nando Orsi, interpellato dai colleghi di Radio Radio Mattino Sport e News, ha parlato così di Frattesi in ottica nazionale: "Frattesi è bravo, un grande centrocampista, ma quando c’è una squadra che lo pressa e che lo manda fuori dall’area di rigore va in difficoltà. Frattesi è un giocatore che dà profondità. Come lo è stato lo stesso Chiesa, che se viene imbottigliato nel traffico entra un po’ in difficoltà e non può di certe essere pericoloso. Sono giocatori che hanno bisogno di spazio", ha concluso.