Pierluigi Orlandini, ex giocatore dell'Inter, accoglie con favore la conferma di Simone Inzaghi alla guida dei nerazzurri. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Sportiva: "Quella dell’Inter è stata una stagione entusiasmante, ha vinto due trofei e sfiorato il successo in Champions League. Tutto sommato si può dire che sia stata una stagione positiva, quindi confermare Simone Inzaghi è stato assolutamente giusto. Alla fine vincere non è mai facile, può farlo solo una squadra. E l’Inter ci è arrivata molto vicina".