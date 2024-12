Con la sua prodezza da calcio d'angolo, Gaetano Oristanio ha regalato al Venezia un punto nella partita contro il Como. Il ragazzo di scuola Inter ha parlato in conferenza al termine della sfida del Penzo confermando che la parabola vincente non è stata frutto del caso: "Sì, ho calciato in porta. Mi sembrava che il vento mi potesse aiutare. Ho calciato in porta una volta ed è andata bassa, ma la seconda mi è andata bene".