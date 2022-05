Non sarà il fondo del Bahrein InvestCorp il nuovo proprietario del Milan. La notizia, già ufficiosamente trapelata nei giorni scorsi, è diventata ora ufficiale. Gli ultimi dubbi li ha fugati direttamente il numero uno Mohammed Al Ardhi, che su Twitter ha pubblicato il seguente messaggio: "Abbiamo discusso con Elliott su un potenziale investimento nell’AC Milan. Come può succedere in questi casi, non è stato raggiunto un accordo commerciale e abbiamo deciso di comune accordo di chiudere i colloqui. Auguriamo il meglio al Milan per la prossima stagione e quelle successive".