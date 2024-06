Grande entusiasmo a Salerno per il raduno di Operazione Nostalgia, una grande festa del calcio che fu alla quale prendono parte tante stelle del recente passato del nostro campionato. Presente anche il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti, che ritrova vecchi amici come Roberto Baggio e Francesco Totti. Leggende che posano insieme per quella che viene definita 'la foto dell'anno'.