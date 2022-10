Il portiere nerazzurro André Onana analizza così ai microfoni di Inter TV il match vinto per 1-0 contro il Barcellona: “Stasera è stata una serata speciale per me, ho iniziato al Barcellona quando ero bambino. Aver mantenuto la porta inviolata conta moltissimo per me, è stata una delle chiavi della partita. Siamo molto felici di aver portato a casa questo risultato, speriamo di andare avanti così”.