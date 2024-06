In un'intervista concessa ai microfoni di Tuttosport, il giornalista giapponese Mitsuo Ogawa ha parlato di Yuto Nagatomo. "Quando si trasferì all’Inter per noi era già una star - le sue parole -. Prima l’Inter in Giappone era meno popolare rispetto alle rivali. Da quando però Yuto venne acquistato dal club nerazzurro, ci fu un vero e proprio boom"

"Vi assicuro che tutti i miei connazionali iniziarono a guardare con passione le sorti della squadra in Serie A e in Europa, con l’Inter che ben presto diventò la squadra italiana più seguita in tutto il Giappone", ha aggiunto.