Non c'è solo il calcio per Raphael Odogwu: l'esperto attaccante del Südtirol, autore di quattro gol e sei assist in questa stagione di Serie B che vede gli altoatesini nel ventre della classifica in undicesima posizione, prima di diventare un professionista lavorava come contabile in una società di Verona. E ai microfoni di Gazzetta dello Sport, racconta quello che è stato il suo percorso di studi: "Mi sono laureato in Economia e commercio ad aprile 2017 e poi ho fatto una magistrale in Economia e legislazione d’impresa. Anche lì, però ho portato la mia passione per il calcio: in triennale ho fatto una tesi sul bilancio dell’Inter e in magistrale sullo stadio della Juventus. I bianconeri erano i primi in Italia ad aver fatto lo stadio di proprietà. È stato interessante studiarne i costi".

Un ex giocatore dell'Inter è il suo idolo nel calcio: "Romelu Lukaku. Non sono mai riuscito a incontrarlo di persona anche se un incrocio c’è stato. Mia moglie, tramite il mio procuratore, l’ha contattato ed è riuscita a farsi mandare scarpini e magliette. Me ne ha mandate sette paia, le uso spesso e portano sempre bene. Lo ha fatto in un periodo in cui ero infortunato ed ero molto giù. Mi ha ridato forza e stimoli. Devo un grande grazie a lei e… uno a Big Rom".