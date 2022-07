Emidio Oddi, ex difensore della Roma, accoglie con entusiasmo l'arrivo in giallorosso di Dybala: “In questo momento vale come Ronaldo, Dybala è anche più giovane. È un giocatore che gioca un po’ di più per la squadra – le parole rilasciate a Centro Suono Sport e riprese da vocegiallorossa -. Come Ronaldo, è un giocatore che ti fa vincere le partite da solo, poi delle volte bisogna tenerlo lì e non chiedergli più di tanto”.