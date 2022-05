Nuno Gomes scomoda paragoni importanti per definire le caratteristiche tecniche di Rafael Leao, il giocatore che, soprattutto nel 2022, sta spingendo il Milan verso il 19esimo scudetto a suon di gol e assist: "Mi ricorda Thierry Henry, come ha già detto Pioli - spiega l'ex attaccante portoghese alla Gazzetta dello Sport -. Ma io aggiungerei anche l’Imperatore Adriano per la forza e in certi momenti anche Ronaldo il Fenomeno per l’esplosività. Ha le caratteristiche del velocista, in più è potente, ha un grande controllo palla in corsa, ed è tecnicamente fortissimo. Oggi è tra i migliori al mondo nel suo ruolo".