Arriva dall'Iran, dal giornalista Hatam Shiralizadeh, una notizia riguardante gli impegni dell'Iran e quindi di Mehdi Taremi nei prossimi dieci giorni. La partita tra Iran e Qatar nelle qualificazioni mondiali, prevista per il 15 ottobre allo stadio Imam Reza di Mashhad, non si giocherà in Iran. Potrebbero essere invertite andata e ritorno con il Qatar oppure giocare in campo neutro.

The match between #Iran and Qatar in the World Cup qualifiers, which was originally planned to take place on Oct 15 at Imam Reza Stadium in Mashhad, will not be held in Iran. One option is to change the H&A games with Qatar; otherwise, the game will be played at a neutral venue. pic.twitter.com/aaH96USPo8