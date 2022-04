"Sono interista, ma stavolta tifo Milan". Così afferma Walter Novellino , ex calciatore rossonero, nel giorno del derby di Coppa . "Cambia tantissimo - dice Novellino rispetto alle possibili differenze tra una gara in A e una nel trofeo che si gioca oggi - Un derby di campionato ha un’estrema importanza anche perché spesso condiziona l’andamento stesso della stagione. Un derby di coppa è quasi estemporaneo. Certo, qui ci si gioca l’ingresso in finale. Ma Milan e Inter si stanno giocando anche lo scudetto".

Novellino segnò anche un gol in un derby di Coppa del 1981, finito 2-2. "Un’emozione fortissima, quando si segna in un derby è sempre qualcosa di speciale. È una gara che prepari totalmente, in maniera diversa da tutte le altre. Quella volta stavamo quasi vincendo, poi arrivò la zampata di Bergomi che cambiò le carte in tavola, ma quella partita risollevò il morale in molti di noi".