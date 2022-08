Niente amichevole tra Juventus e Atletico Madrid, quantomeno a Tel Aviv. Dopo quanto accaduto nelle scorse ore nella città israeliana, bianconeri e colchoneros annullano il match di chiusura delle rispettive pre-season per ragioni di sicurezza. Sempre più frequenti le minacce di attacco sulla città, i due club hanno deciso di non rischiare, cancellando dunque la gara in programma per domani. A renderlo noto sono le stesse squadre: "A causa dell'attuale situazione di sicurezza, Comtec Group (promotore della partita), Juventus e Atlético de Madrid annunciano che l'amichevole tra le due squadre che si sarebbe svolta in Israele domenica 7 agosto al Bloomfield Stadium di Tel Aviv è stata annullata" si legge sul sito dei madrileni. Comunicato al quale fa seguito quello dei torinesi: "In ragione degli ultimi sviluppi, l’amichevole tra Atletico Madrid e Juventus, in programma in Israele è stata cancellata. A causa dell’attuale situazione di sicurezza, Comtec Group annuncia che la partita tra Atletico Madrid e Juventus, in programma domani, domenica 7 agosto al Bloomfield Stadium, non si disputerà. I detentori dei biglietti saranno rimborsati automaticamente attraverso gli stessi strumenti di pagamento utilizzati per l’acquisto entro 14 giorni".