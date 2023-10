Nel rinnovo del giovane difensore Giacomo Stabile con l'Inter, annunciato dal club nerazzurro nei giorni scorsi, c'è anche lo zampino di un... Maldini. Nello staff di agenti del ragazzo è infatti entrato Christian Maldini, che dopo aver conquistato la Serie B con il Lecco ha lasciato il calcio per tentare l'avventura da procuratore. E proprio Maldini era presente nei gironi scorsi nella sede dell'Inter in Viale della Liberazione per accompagnare Stabile, suo assistito, alla firma del suo primo contratto da professionista.