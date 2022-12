Nonostante la brutta avventura qatariota, finita anzitempo, decisamente prima rispetto ai pronostici, Hans-Dieter Flick sarà ancora il commissario tecnico della Germania. Ad annunciarlo è lo stesso presidente della DFB Bernd Neuendorf che conferma la fiducia nell'ex allenatore del Bayern Monaco: "Siamo tutti convinti che il Campionato Europeo 2024 nel nostro paese rappresenti una grande opportunità per il calcio in Germania. Il nostro obiettivo è trasformare questo torneo in un successo sportivo.