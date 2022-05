Solita conferenza stampa show a Castel Volturno, dove Luciano Spalletti ha puntualizzato diverse cose al termine di una stagione in cui alcuni tifosi non hanno nascosto il loro malcontento per come è finita esponendo striscioni contro la società e lo stesso allenatore. Il tecnico del Napoli comincia col parlare dell'atmosfera nell'ambiente partenopeo che è cambiata troppe volte da quando si è insediato sulla panchina azzurra: "Io non ho trovato aria di contestazione, ma indifferenza, che è peggio, molti non sentivano più legame col Napoli - spiega l'ex Inter -. In certi momenti sembravo da solo in credere in questo Napoli, oggi con la qualificazione in Champions conquistata c'è il rammarico per non aver lottato fino alla fine, qualcosa è cambiato e mi sento meno solo. Sono molti di più che credono in questo Napoli, altrimenti riprendiamo le griglie di partenza della Champions fatte dai giornali. Volevo portarle all'ultimo, ma posso portarle ora: dopo che Sarri era andato alla Lazio e Mourinho alla Roma, ci mettevate settimi! Poi sono cambiate tante cose visto che speravano tutti nello scudetto".