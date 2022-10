Può essere la volta buona per il Napoli in chiave scudetto? A domanda diretta, Giacomo Raspadori, attaccante degli azzurri, è andato in dribbling come fa in campo: "Siamo in tanti nella zona alta della classifica, ed è presto per dire chi taglierà il traguardo per primo - le sue parole in esclusiva al Corriere della Sera -. Milan, Inter, Roma, Atalanta e Juventus e noi che non ci poniamo limiti".