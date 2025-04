Stasera, battendo il Torino, il Napoli strapperebbe matematicamente il pass per la prossima Champions League. Un traguardo importante, ma che dopo l'inciampo dell'Inter con la Roma di poche ore fa non può bastare agli azzurri, come spiegato tra le righe da Giovanni Manna a DAZN: "L'obiettivo principale del club era la Champions perché questo pubblico lo merita. Lo abbiamo quasi in tasca, speriamo di avere la certezza stasera. Poi vogliamo continuare a sognare fino in fondo".

La centralità di Conte.

"Il suo curriculum parla da solo, ha uno spessore indiscutibile. Più che pressione parlerei di senso di responsabilità nei confronti dell'ambiente. Noi ci mettiamo al suo fianco cercando di fare il più possibile per arrivare fino in fondo. Ora si fa bella, dipende da noi. Comunque andrà, saremo primi a fine serata. Non dovremo farci prendere dall'ansia, dobbiamo goderci il momento con concentrazione: 'testa fredda e cuore caldo', come dice il mister".

Le è piaciuto il gol di Orsolini con l'Inter?

"E' stato un bel gol".