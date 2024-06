L'ex calciatore Carlo Muraro, interpellato da Tag24, ha parlato della prospettiva nerazzurra: “Se l’Inter resta questa e continua ad avere prestazioni come quelle che abbiamo visto in questa stagione, credo che almeno per ora resterà imprendibile. In ogni caso è normale che il gap si accorcerà. Sia Fonseca che Conte, che è uno che gioca solo per vincere, porteranno ricchezza al campionato italiano. La cosa importante è che è quella del prossimo anno possa essere una serie A ancor più competitiva”.

Lautaro Martinez? “Sinceramente ero sorpreso quando leggevo che il rinnovo di contratto sarebbe potuto andare alla lunga. Per fortuna invece hanno trovato l’accordo e questa è la cosa migliore per i tifosi nerazzurri. Lautaro non è solo il capitano, ma anche un simbolo, uno di quelli che lotta sempre in campo fino all’ultimo secondo per tutta la squadra. Sarei stato molto dispiaciuto se avesse deciso di andare via per motivi economici”.

Sul campo di proprietà Muraro spiega: “Non mi preoccupa dal momento in cui si è già deciso di andare avanti con la stessa struttura dal punto di vista sportivo. Se rimangono gli stessi dirigenti, che hanno operato benissimo finora, senza spendere troppi soldi, sono tranquillo. Credo che ne vada anche dell’interesse di Oaktree. L’Inter è già perfettamente organizzata, sa chi deve acquistare ed è giusto proseguire su questa strada. L’importante è che ci sia continuità dal punto di vista sportivo e che non si mettano in discussione Marotta ed Ausilio, che hanno lavorato perfettamente”.