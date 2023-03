Gaby Mudingayi, ex centrocampista dell'Inter, ha analizzato il momento dei nerazzurri per Tutto Mercato Web: "Non è un momento facile per l'Inter, ma ce ne sono stati tanti positivi. Deve ripartire da ciò che ha fatto di buono perché ha calciatori di grandissima qualità. L'Inter ha tutto per arrivare tra le prime quattro. Il campionato è difficile, ma l'Inter ha gli uomini giusti per fare bene in Serie A. In Europa conterà passare il turno e la squadra sarà la chiave per raggiungere l'obiettivo".