Dopo il processo d'appello tenutosi oggi a Firenze per la morte di Davide Astori, scomparso il 4 marzo 2018 per una cardiomiopatia aritmogena ventricolare non riconosciuta, il giudice "ha confermato la condanna a un anno di reclusione, inflitta in primo grado già il 2 aprile 2021, per il professore Giorgio Galanti, ex direttore di Medicina sportiva di Careggi e un passato da consulente sportivo della Fiorentina, accusato di omicidio colposo" come si legge su Calcio e Finanza che dirama la notizia.

Galanti firmò i due certificati di idoneità agonistica al giocatore ai tempi della sua direzione del reparto di Medicina dello sport dell’Azienda ospedaliero universitaria di Careggi. È stata dunque accolta la richiesta della procura generale che aveva richiesto la conferma della condanna già emessa.