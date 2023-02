Anche Lubomir Moravcik , ex giocatore slovacco del Saint-Etienne, ha parlato dell'approdo ormai certificato di Milan Skriniar al Paris Saint-Germain la prossima stagione, lui che la Ligue 1 la conosce bene: "Mi pento di non essere il suo agente. Giocherei con Lionel Messi, Kylian Mbappé e Neyma r anche gratis. Solo una stagione, poi pagherei io. Se Škriniar ha bisogno di un traduttore a Parigi, ce n'è uno disponibile in Slovacchia (ride, ndr )... Il PSG è attualmente uno dei club più ricchi del mondo. Ha ottimi giocatori con l'ambizione di vincere la Champions League. Per ottenere un fantastico contratto oltre a questo, secondo me, non c'è combinazione migliore. Entrare in un club del genere è il sogno di ogni calciatore".

I tifosi dell'Inter vedono l'addio del capitano come un tradimento. Si rivolteranno contro di lui per il resto della stagione?

"L'Inter ha avuto abbastanza tempo per tenerlo in rosa o venderlo. Non c'è bisogno di incolpare solo lui. È come un divorzio. Entrambi sono colpevoli. Come la prendono i fan, poi, è nelle mani di Dio. Di certo non gli faciliteranno la situazione fino all'estate. Ci sono sempre degli sciocchi che glielo rinfacceranno. Tuttavia, ha abbastanza esperienza per gestirlo".

Secondo l'agente del giocatore, la colpa della sua partenza è dell'Inter, che lo aveva messo in lista partenti lo scorso anno. Prendi la sua attuale decisione di non rinnovare il contratto con il club come una vendetta?

"Non credo che sia stato un trucco da parte di Skriniar. Il club potrebbe averlo ceduto qualche giorno fa, mentre il giocatore era disposto a trasferirsi già in inverno. Non so se per il bonus alla firma pieno o ridotto. Quindi cosa avrebbe dovuto fare? Prendi e te ne vai? Così partirà in estate, ma l'Inter non vedrà un soldo per lui. Mi è incomprensibile".