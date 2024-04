Dopo aver donato lo stipendio ai dipendenti Saras nel 2021, ed essere tornato a percepire un compenso nel 2022, l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti vede quasi raddoppiare il proprio corrispettivo per il ruolo di presidente nell’azienda petrolifera. Secondo la relazione della società in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, Moratti ha ricevuto lo stesso stipendio del 2022, oltre a un bonus quasi di pari livello.

Nel dettaglio, nel 2023 Moratti ha percepito uno stipendio pari a 1.545.000 euro, di cui 45 mila euro come compenso fisso determinato dall’assemblea degli azionisti. A questa cifra si aggiungono 1.365.000 euro di bonus e altri incentivi per un totale di 2.910.000 euro. Per quanto riguarda i numeri dell'azienda, Saras ha chiuso il 2023 con un utile netto reported di 313,9 milioni contro i 416,9 milioni del 2022. Il margine operativo lordo reported è di 669,7 milioni di euro contro i precedenti 1,14 miliardi. A fine 2023 la posizione finanziaria netta era positiva per 166,8 milioni di euro, rispetto ai 227,5 milioni di inizio anno.