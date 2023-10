Quanto è servito studiare l'atteggiamento dell'Inter per fermare la Salernitana? Questa domanda è stata posta al tecnico del Monza Raffaele Palladino al termine del match vinto contro i granata, alla quale il tecnico biancorosso ha replicato così: "Noi guardiamo tante partite in settimana, circa otto, dieci. A disposizione ho un grande staff. Noi oggi siamo stati bravi a non concedere nulla nel primo tempo e qualcosina nella ripresa. A livello di personalità è stata una grande gara".