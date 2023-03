Ci si aspettava l'approdo di un manipolo di giocatori del Monza nella Nazionale italiana che nei prossimi giorni sfiderà Inghilterra e Malta per le qualificazioni agli Europei, e invece il ct Roberto Mancini ha optato per il solo Matteo Pessina, lasciando a casa tra gli altri elementi come Michele Di Gregorio e Stefano Sensi. Il tecnico biancorosso Raffaele Palladino non ne fa però un dramma: "Il ct ha fatto le proprie valutazioni. Credo che sia da rispettare.