Massimiliano Montefusco, general manager dell'emittente RDS che si è aggiudicata il bando per la creazione della radio ufficiale della Serie A, intervistato da Italia Oggi ha fornito alcuni dettagli del progetto che prenderà il via il prossimo agosto: "La nuova emittente radiovisiva inizierà a trasmettere dal prossimo 18 agosto. Lo farà in modalità digitale Dab e Ip (che significa che trasmetterà anche sul web, ndr). Non faremo le telecronache delle partite, visto che quel campo è ancora un’esclusiva della Rai. Noi, durante le gare, potremo fare dei live con diritti di cronaca. Abbiamo appena ricevuto l’incarico dalla Lega Serie A con un contratto di due anni. Ci sono ancora diverse cose da definire, come per esempio il direttore, il parco opinionisti e il palinsesto. Trasmetteremo sette giorni su sette, dalle ore 7 alle 24.

E ci saranno opinionisti, ambassador, e tutto quanto farà sinergia con la Lega Serie A. Sia in audio, sia in video. Avremo anche gli highlights. Certo, parleremo di calcio, non solo della Serie A ma pure delle Coppe, e svilupperemo contenuti esclusivi e podcast. In più avremo il nostro format 100 secondi declinato anche sul calcio e disponibile su RDS e nel circuito di emittenti areali Special radio, per un totale di 8,5 milioni di ascoltatori al giorno".