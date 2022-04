Carlo Monguzzi, capogruppo dei Verdi nella giunta comunale di Milano, intervistato da MiaNews fa un pronostico su quello che sarà il destino della diatriba tra Inter, Milan e Beppe Sala per la questione del nuovo stadio e del futuro del Giuseppe Meazza: "Lo stadio c’è già, basta ristrutturarlo. Anche dal punto di vista ambientale, spostare lo stadio non avrebbe nessun senso perché le 210 mila tonnellate di CO2 che verrebbero prodotte buttando giù il Meazza e facendone uno nuovo a San Siro sono le stesse che verrebbero prodotte costruendolo a Sesto San Giovanni. Il sindaco costringerà le squadre a fare la cosa che tutti dicono essere la più logica: ristrutturare il Meazza e dare una mano a riqualificare il quartiere. Non vedo altre prospettive probabili. Buttare giù uno stadio e rifarne un altro è una cosa eticamente insopportabile. In un periodo storico così difficile come questo, come si fa a sperperare così tanti soldi e produrre così tanta CO2?".