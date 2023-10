"La mia seconda giovinezza? No, è la mia prima e unica... Sto facendo di tutto per essere in forma, aiutare i miei compagni, giocare bene e vincere le partite. Vogliamo raggiungere i nostri obiettivi e sto facendo di tutto per aiutare". Così debutta Henrikh Mkhitaryan arrivato anche in postazione Sport Mediaset per presentare la partita di Champions League contro il Salisburgo.

Quanto conta vincere domani per mettersi sulla buona strada per la qualificazione?

"Sarà fondamentale. Giochiamo in casa, davanti ai nostri tifosi; è una bella opportunità per vincere e arrivare a sette punti, insieme alla Real Sociedad se vincerà. Non sarà facile ma dobbiamo concentrarci sul nostro gioco, poi dopo il match parleremo".

Quanto ti farebbe piacere rimanere all'Inter e finire qui la carriera?

"Molto, vedremo. Io faccio il mio, alla fine vedremo cosa possiamo combinare con la società".