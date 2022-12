Massimiliano Mirabelli, ex dirigente interista oggi direttore sportivo del Padova, traccia una prima analisi del calciomercato che sarà, a pochi giorni dall'apertura ufficiale della finestra invernale. "Al di là di qualche operazione sporadica ci saranno molti scambi. E tanta attesa. Non vedo un mercato di gennaio con i famosi botti. La vicenda Juve influirà? Non credo”, afferma in un'intervista a TMW.