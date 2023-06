Tutto pronto per il grande giorno, tutto pronto per Manchester City-Inter. In vista della finale di Champions League, non poteva che essere Diego Milito, attore protagonista dell'ultima finale giocata dai nerazzurri, a presentare questo importantissimo appuntamento, "raggiunto grazie alla forza di questo gruppo" come dice il Principe tra le colonne del Match Day Programme: "In questo percorso di Champions League dell'Inter ci sono state diverse partite importanti. La sfida contro il Barcellona è stata una partita fondamentale. In questa competizione non ci sono partite facili, la semifinale contro il Milan essendo un derby così importante è stata una partita decisiva".

Una finale riconquistata a tredici anni dall'ultima volta:

"Dopo quella giocata nel 2010 contro il Bayern Monaco nell'incredibile notte di Madrid: Il percorso in Champions di quella stagione è stato incredibile ma anche molto duro e difficile. Abbiamo giocato contro grandissime squadre, ci sono stati momenti in cui abbiamo sofferto, ricordo la partita di Kiev. Ci sono stati momenti che ci hanno dato la consapevolezza che avremmo potuto farcela, la partita contro il Chelsea è stata durissima da affrontare, il Barcellona che era la squadra da battere e la finale contro il Bayern. È stata una partita che abbiamo affrontato molto concentrati, sapevamo che era la nostra possibilità, il nostro sogno".

